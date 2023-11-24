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Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntıları konusunda anlaşmaya varıp varmayacağına dair belirsizlikler brent türü ham petrol vadeli işlemlerinde kayıpların devam etmesine neden oluyor.

24.11.2023 - 09:38 |
Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Brent ham vadeli kontratları önceki seansta yüzde 0,7 düştükten sonra bugün yüzde 0,1 düşüşle 81,35 dolara geriledi.

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Batı Teksas ham petrolü çarşamba kapanışına göre yüzde 0,86 düşüşle 76,44 dolara geriledi. Perşembe günü ABD'de resmi tatil olması nedeniyle WTI için bir fiyat oluşmadı.

Üreticilerin üretim seviyeleri üzerinde uzlaşmaya varmakta zorlanmasının ardından OPEC+ bakanlar toplantısının 30 Kasım'a erteleneceği yönündeki açıklama piyasaları şaşırttı. Ertelemenin ardından çarşamba günü brent işlemleri yüzde 4, WTI işlemleri yüzde 5 kadar geriledi.

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