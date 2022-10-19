Petrol fiyatları kaç dolar?

ICE'de aralık vadeli brent petrolün varil fiyatı bu sabah 90,99 doları gördü ve şu sıralarda düne göre 46 cent artışla 90,49 dolar seviyesinde.

NYMEX'de kasım vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 87 cent artışla 83,69 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişeleri öncülüğünde yaşanan satışların hafiflemesine yol açtığını ve fiyatlarda yönün yukarı döndüğünü ifade etti.

JP Morgan analistlerinin ortaya koydukları Rusya'nın petrol üretiminin yıl sonuna kadar 600 bin varil/gün azalacağı beklentisi de küresel pazarda petrol arz sıkışıklığı endişelerine destek verdi.