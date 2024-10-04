Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

Dün 77,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalarak 77,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,66 dolardan alıcı buldu.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamaları sonrası petrol fiyatları dün yüzde 4'ün üzerinde yükselmişti.

Biden İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimaline, "Şu anda bunu tartışıyoruz." diyerek açık kapı bırakmıştı. "İsrail'in İran'a karşılık vermesine izin verecek misiniz?" şeklindeki soruya Biden, "Öncelikle biz İsrail'e izin vermiyoruz, tavsiye veriyoruz. Bugün bir şey olmayacak. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız." karşılığını vermişti.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da şiddeti artarak devam eden çatışmaların daha geniş alana yayılacağı düşünceleri fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Devam eden gerginliğin küresel petrol arzında aksamaya sebep olabileceği endişeleri piyasada hakim olmaya devam ediyor.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da tırmanma olasılığının riskleri ve belirsizliği artırdığını, bölge ve ötesi için önemli ekonomik sonuçları olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de beklenenden zayıf gelen ekonomik göstergeler fiyatların yükselişini kısıtlıyor. Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven güçlenirken bir yandan resesyon endişeleri devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Eylül ile biten haftada 225 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede fabrika siparişleri ise ağustosta artış beklentilerinin aksine yüzde 0,2 azaldı.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ise ekonomik hareketliliğin istenen seviyede büyüme göstermediği endişesi sürüyor. Verilere göre, Çin'in fabrika faaliyeti eylülde üst üste beşinci kez daraldı. Uzmanlar, ülkede yaşanan ekonomik yavaşlama ve emlak krizinin yurt içi talebi azaltması nedeniyle imalat sektörünün de olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Ayrıca, Libya'da Merkez Bankası krizinin çözülmesinin ardından kapalı petrol sahaları da açıldı. Bu gelişmenin ardından ülkedeki petrol arzının toparlanarak günlük yaklaşık 1,2 milyon varil kapasiteye ulaşacağı öngörülüyor. Libya'daki üretimin küresel arz artışına katkı sağlayacağı beklentisi fiyatlar üzerinde artış baskısını hafifletiyor.

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Brent petrolde teknik olarak 79,15 ile 82,81 dolar aralığının direnç, 75,49 ile 71,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.