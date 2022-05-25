Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Petrol fiyatları ABD’deki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Motor stoklarının 2013 yılından bu yana en düşük seviyeye inmesi petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

Brent petrolün varil fiyatı bugün 114.98 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre 0.75 dolar artışla 114.31 dolardan işlem görüyor. Brent petrol 5 işlem gününde de yükseliş kaydediyor.

Ham petrolün varil fiyatı 111.17 doları gördükten sonra şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre 0.57 dolar artışla 110.33 dolardan işlem görüyor.