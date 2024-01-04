Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Brent ham petrol %0,42 artışla varil başına 78,58 dolara yükselirken, ABD West Texas Intermediate ham petrol kontratları %0,63 artışla 73,16 dolara yükseldi.

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Dün Libya'da günde 300.000 varile kadar üretim yapabilen Sharara petrol sahasında üretim yerel protestolar nedeniyle tamamen durdu.

Devam eden İsrail-Hamas savaşından kaynaklanan bölgesel gerginlikler de petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Yukarı hareketi destekleyen bir başka faktör de API'nin ABD ham petrol stoklarının 29 Aralık'ta sona eren haftada 7,4 milyon varil azaldığını gösteren verilerileri oldu.