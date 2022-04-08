Petrol fiyatları yön arayışında

Brent ham Kuzey Denizi petrolü haziran kontratı bugün en son 0,31 dolar artışla 100,89 dolar/varil seviyesini gördü. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol mayıs kontratı ise 0,59 dolar yükselişle 96,62 dolar/varil seviyesinden el değiştirdi.

ANZ Bank analistleri bir notta "Piyasa stoklardan petrol arzını Rusya'dan devam eden arz kesintilerine karşı tartarken, ham petrol hız treni (Roller Coaster) hareketi yaşamaktaydı" ifadelerini kullandı.

ANZ Bank analistleri "Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın petrol ihracatında artan aksama seviyesi petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu kayıpları azaltmak için ABD, piyasaya 6 ay boyunca 1 milyon varil/gün kadar ek arz planlıyor" bilgisini paylaştı.