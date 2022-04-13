Geri Dön
UzmanparaPetrol fiyatları yönünü aşağı çevirdi
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrol fiyatları yönünü aşağı çevirdi

Petrol fiyatları yönünü aşağı çevirdi

Çin ve Japonya'dan gelen ekonomik verilerin yatırımcıları tatmin etmemesi petrol fiyatlarında yönü aşağı çevirdi.

13.04.2022 - 09:43 |
Petrol fiyatları yönünü aşağı çevirdi

Çin'in petrol ithalatının mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azaldığının açıklanması ve Japonya'da çekirdek makine siparişlerinin şubat ayında yaklaşık 2 yılın en büyük aylık azalışını yaşaması ICE'de brent petrolün varil fiyatını 104,11 dolar seviyesine kadar düşürdü. Brent petrol şu sıralarda düne göre 9 cent kayıpla 104,55 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 10 cent düşüşle 100,50 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler brent petrolde destek olarak 103 dolar/varili işaret ediyor. 105,30 dolar seviyesinin geçilmesi halinde ise 107,55 doların hedefleneceğini öngörüyor.

Araştırmada çarpıcı sonuç! Koronavirüsün bilinmeyen semptomları açıklandı
TL'ye geçen şirkete vergi istisnası geliyor
Mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı! Başına gelenler filmleri aratmadı
Türkiye’nin yıldızı! İnce ayar, hassas diplomasi
Kuvvetli kara dikkat! İstanbul, Ankara, Erzurum için flaş uyarı
Teknik direktör konusunda kafalar karıştı!
Survivor'da bir isim daha adaya veda etti! Acun Ilıcalı açıkladı
Putin'in yakın çevresindeki bir oligarkın servetini nasıl sakladığı ortaya çıktı!
Petrolü 'Putin' çarptı!
'11 duruşmadır adalet bekliyoruz'
Metin Öztürk'ten sürpriz teknik direktör hamlesi
Üç Kız Kardeş'te sırlarla dolu mektup Somer'de! 'Senin için doğru kişi Türkan'
Antalya'da atılan tohumlar yeşerdi
1 milyar dolarlık 'oyun'! Sayıları 42 milyona dayandı
Metaverse cinayeti cezasız mı kalacak?
Araştırmada çarpıcı sonuç! Koronavirüsün bilinmeyen semptomları açıklandı
Araştırmada çarpıcı sonuç! Koronavirüsün bilinmeyen semptomları açıklandı
TL'ye geçen şirkete vergi istisnası geliyor
TL'ye geçen şirkete vergi istisnası geliyor
Mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı! Başına gelenler filmleri aratmadı
Mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı! Başına gelenler filmleri aratmadı
Türkiye’nin yıldızı! İnce ayar, hassas diplomasi
Türkiye’nin yıldızı! İnce ayar, hassas diplomasi
Kuvvetli kara dikkat! İstanbul, Ankara, Erzurum için flaş uyarı
Kuvvetli kara dikkat! İstanbul, Ankara, Erzurum için flaş uyarı
Teknik direktör konusunda kafalar karıştı!
Teknik direktör konusunda kafalar karıştı!
Survivor'da bir isim daha adaya veda etti! Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor'da bir isim daha adaya veda etti! Acun Ilıcalı açıkladı
Putin'in yakın çevresindeki bir oligarkın servetini nasıl sakladığı ortaya çıktı!
Putin'in yakın çevresindeki bir oligarkın servetini nasıl sakladığı ortaya çıktı!
Petrolü 'Putin' çarptı!
Petrolü 'Putin' çarptı!
'11 duruşmadır adalet bekliyoruz'
'11 duruşmadır adalet bekliyoruz'
Metin Öztürk'ten sürpriz teknik direktör hamlesi
Metin Öztürk'ten sürpriz teknik direktör hamlesi
Üç Kız Kardeş'te sırlarla dolu mektup Somer'de! 'Senin için doğru kişi Türkan'
Üç Kız Kardeş'te sırlarla dolu mektup Somer'de! 'Senin için doğru kişi Türkan'
Antalya'da atılan tohumlar yeşerdi
Antalya'da atılan tohumlar yeşerdi
1 milyar dolarlık 'oyun'! Sayıları 42 milyona dayandı
1 milyar dolarlık 'oyun'! Sayıları 42 milyona dayandı
Metaverse cinayeti cezasız mı kalacak?
Metaverse cinayeti cezasız mı kalacak?