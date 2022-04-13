Petrol fiyatları yönünü aşağı çevirdi

Çin'in petrol ithalatının mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azaldığının açıklanması ve Japonya'da çekirdek makine siparişlerinin şubat ayında yaklaşık 2 yılın en büyük aylık azalışını yaşaması ICE'de brent petrolün varil fiyatını 104,11 dolar seviyesine kadar düşürdü. Brent petrol şu sıralarda düne göre 9 cent kayıpla 104,55 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 10 cent düşüşle 100,50 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler brent petrolde destek olarak 103 dolar/varili işaret ediyor. 105,30 dolar seviyesinin geçilmesi halinde ise 107,55 doların hedefleneceğini öngörüyor.