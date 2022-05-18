Petrol fiyatlarında Çin etkisi

ABD'de ham petrol ve benzin stoklarının geçtiğimiz hafta azaldığına işaret eden API verileri de petrol fiyatlarının yükselmesine destek verdi.

ICE'de bu sabah brent petrolün varil fiyatı düne göre 43 cent artışla 112,36 dolar seviyesinde.

NYMEX'de haziran vadeli Batı Teksas petrolü ise 93 cent artışla 113,33 dolar seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda 113,13 dolardan işlem görüyor.