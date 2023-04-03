Petrol fiyatlarında 'OPEC+' etkisi

Yeni haftanın ilk gününde ICE'de brent petrolün varil fiyatı 86,44 dolara kadar yükseldi. Haziran vadeli brent petrol şu sıralarda cuma gününe göre 4,13 dolar artışla 84,02 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünde de fiyat cuma gününe göre 4,02 dolar artışla 79,69 dolar seviyesinde.

Analistler teknik göstergelerin işaret ettiği 86,32 dolar direncini test eden brent petrolün bugün için ilk destek seviyesinin 83,66 dolar olduğunu, buranın altına inilmesi halinde 82,80 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtiyor. Yeniden 86,32 doların aşılması halinde ise yeni hedefin 88,40 dolar olacağı ifade ediliyor.