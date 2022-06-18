Petrol fiyatlarında sert düşüş

Rusya ile Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin Rusya yönelik yaptırımları açıklaması sonrası emtia fiyatlarında ralli görülmüştü. Altın, petrol ve buğday, paladyum ve platin gibi emtiaların fiyatlarında yükseliş görülmüştü.

Brent petrolün varil fiyatı mart ayının ilk haftalarında 130 doların üzerine çıkarak 13 yılın zirvesine ulaşmıştı. Rusya ile Ukrayna savaşının rutin bir seyir izlemesi, jeopolitik risklerin hafiflemesini beraberinde getirirken brent petrolün varil fiyatı zirveden dönerek son günlerde 120 dolar civarında hareket ediyordu.

FED’İN SIKILAŞMA HAMLESİ PETROLÜ GERİLETTİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıkladığı faiz kararı piyasaların ana gündem maddesiydi. Fed piyasa beklentileri dahilinde politika faizin 75 baz puan artırarak yüzde 1.50-1.75 seviyelerine çıkardı.

ABD’de enflasyonun 41 yılın rekoruna çıkmasıyla birlikte Fed’in 75 baz puan faiz artışına gitmesi bekleniyordu. Özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlar başta ABD olmak üzere küresel çapta enflasyonu körüklüyor. Fed genel fiyat düzeyinde gerçekleşen yükselişi dizginleyebilmek için faiz silahını kullanıyor.

Fed’in 75 baz puan faiz artışına gitmesiyle birlikte dolar küresel çapta güç kazandı. Dolar endeksi 105 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesindeki konumunu korurken, bu durum altın ve petrol fiyatlarının geri çekilmesine yol açtı.

1 GÜNDE YÜZDE 6’DAN FAZLA DÜŞTÜ

Doların güçlenmesiyle birlikte brent petrol fiyatında hafta başından bu yana düşüş görüldü. Cuma günü brent petrol 120 dolar seviyelerinden sert düşüş kaydederek 111.76 dolara kadar geriledi. Brent petrolde günlük değer kaybı yüzde 6’nın üzerine çıktı.

Ham petrolün varil fiyatı ise haftanın son işlem gününde 117.59 dolardan 108.25 dolara kadar gerileyerek yüzde 8’e yakın değer kaybetti.

PETROL PİYASASINI RESESYON ENDİŞESİ SARDI

ABD Merkez Bankası’nın faiz artırmaya başlamasıyla birlikte küresel çapta merkez bankaları da faiz oranlarını yükseltmeye başladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) temmuz ayında faiz artışı sinyali verirken, bu durum ekonomilerin resesyona (durgunluk) girebileceğine yönelik endişeleri beraberinde getiriyor.

Ekonomilerin durgunluğa girmesiyle birlikte petrole olan talebin azalacağı düşünülürken bu durum da fiyatların geri çekilmesinde etkili oluyor.