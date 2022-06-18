Bitcoin kritik seviyenin altına indi

Kripto para piyasasında satış rüzgarı kaldığı yerden devam ediyor. Hafta başında Celsius Network’ün para çekme işlemlerini durdurmasının ardından dijital varlık piyasasında düşüş hız kazanmıştı.

20 BİN DOLAR TAHMİNİ TUTTU

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonu Bitcoin ve Ethereum fiyatına ilişkin tahminlerde bulunan ünlü analist Peter Schiff’in öngörüsü tuttu. Bitcoin’in 20 bin dolar seviyesine gerileyeceğini söyleyen Schiff, Ethereum fiyatının ise bin dolar seviyelerine düşeceğini tahmin etti.

Lider kripto para birimi Bitcoin pazartesi günü 26 bin dolar seviyelerinden düşüşe geçerek 21 bin dolara kadar gerilemişti. Salı günü ise Bitcoin 1.5 yıl sonra ilk kez 20 bin dolara indi.

BITCOIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINA SARKTI

Hafta genelinde 20 bin dolar seviyesi civarında hareket eden lider coin kısa süreliğine 21 bin doları test etse de buranın üzerinde kalıcılığını sağlayamadı. Bitcoin bugün itibarıyla 20 bin dolar olan kritik eşiğin altına sarktı ve 18 bin 742 dolara kadar geriledi. Bitcoin an itibarıyla 19 bin 193 dolar seviyesinde hareket ediyor.

BOĞALAR FİYATI 20 BİN DOLARDA TUTAMADI

Bitcoin’de 20 bin dolar pivot seviyesi oldukça kritik. Son günlerde bu seviye civarında hareketini sürdüren Bitcoin’de boğalar fiyatın 20 bin dolar seviyesi altına sarkmaması için alım yapıyordu. Nitelim piyasada satıcıların ağırlığı arttı ve boğalar fiyatın 20 bin doların altına gerilemesini engelleyemedi.

BITCOIN'DE DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

20 bin dolar seviyesinin altına sarkarak tedirginliğe yol açan Bitcoin’de yatırımcılar fiyatın daha da düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Kripto para analiz sitesi CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin fiyatıyla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Ju, Coinbase’den Bitfinex’e 15 bin Bitcoin girişi olduğunu kaydederken, kripto hedge fonlarının uzun pozisyonlar için teminatları doldurduğunu söyledi.

BITCOIN İÇİN 10 BİN DOLAR TAHMİNİ

Öte yandan CNBC'ye konuşan Gundlach, "Kripto para dünyasının bazı parçaları patladı ve Bitcoin 10 bin dolara düşebilir. Bitcoin fiyatı 30 bin doları aşağı yönlü kırdığında grafiklere baktım, 20 bin dolara çok çabuk gelinebileceğini gördüm ve bunu yaptı" dedi.

Konuşmasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aldığı kararları da değerlendiren Gundlach, Fed'in çok kısa vadeli hareket eder hale geldiğini savundu.

Bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 7'ye yaklaşmasını beklediğini ifade eden Gundlach, yaz aylarında Fed'in faiz artırımlarına devam etmesini beklediğini de vurguladı.

Gundlach ayrıca ABD ekonomisinin pek çok kişinin ifade ettiğinden daha zayıf göründüğünü de öne sürdü.

ETHEREUM BİN DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum fiyatı bugün itibarıyla 975 dolara kadar geriledi. Ethereum şu dakikalarda 999 dolardan işlem görüyor.

806 MİLYAR DOLARA İNDİ

Kripto paraların toplam sermaye değeri bu hafta 1 trilyon doların altına sarkmıştı. Bugün Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde görülen sert düşüş dijital varlıkların geneline yansıdı. Kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri bugün 806 milyar dolara kadar geriledi.