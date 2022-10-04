Petrol fiyatlarında son durum ne?

ICE'de bu sabah brent petrolün varil fiyatı 54 cent artışla 89,40 dolar seviyesine yükselirken, NYMEX'de Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da 35 cent artışla 83,98 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, "OPEC+ bugüne kadar piyasa üzerinde bu kadar fazla güce sahip olmamıştı. Fiyatları desteklemek için ne gerekiyor ise yapabilecek durumda" değerlendirmesini yapıyor.

Brent petrol için hedefin 90 dolar seviyesinin üzerine çıkmak olduğunu belirten analistler, buranın aşılması halinde 91,30 dolar seviyesine doğru yukarı hareketin devam edeceğini öngörüyor.