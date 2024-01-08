Petrol fiyatlarında son durum ne?

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun Asya başta olmak üzere tüm müşterileri için şubat teslimi petrol fiyatlarını düşürmesi ICE ve NYMEX'de vadeli petrol fiyatlarını aşağı çekti.

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Yeni haftanın ilk gününde ICE'de brent petrol yüzde 1,13 düşüşle 77,87 dolara geriledi. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de yüzde 1,21 düşüşle 72,92 dolar/varilden işlem görüyor.

Suudi Arabistan pazar günü, Arab Light ham petrolünün Asya'ya şubat ayı resmi satış fiyatını (OSP) 27 ayın en düşük seviyesine indirdi.

IG Analisti Tony Sycamore, "Daha yüksek stoklar, daha yüksek OPEC/OPEC dışı üretim ve beklenenden daha düşük bir Suudi OSP'si dahil olmak üzere sadece temellere odaklanırsak, ham petrolde düşüşten başka bir şey yapmak imkansız olurdu. Ancak bu, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin inkar edilemez bir şekilde yeniden yükseldiği gerçeğini hesaba katmıyor, bu da sınırlı aşağı yönlü anlamına gelecektir" dedi.

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Analistler brent petrol için destek seviyesi olarak 77,77 ve 77,02 doları işaret ediyor. Bu desteklerin üzerinde kalınması halinde yeniden 79,50 dolar seviyesinin deneneceğini tahmin ediyor. Buranın üzerinde ise 80,62 dolar direnci bulunuyor.