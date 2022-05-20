Petrol fiyatları kaç dolar oldu?
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda bulunan Çin'de Covid-19 sebebiyle karantinaların devam etmesi petrol talebine yönelik endişeleri beraberinde getiriyor. Bu durum petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oluyor.
20.05.2022 - 11:05 |
Ham petrol dünyanın en büyük ikinci tüketicisi ve en büyük ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 karantinaları sebebiyle oluşan talep konusundaki endişelerin devam etmesiyle bugün aşağı yönlü hareket ediyor.
Brent ham Kuzey Denizi petrolü temmuz ayı vadeli kontrat Ice Futures’ta bugün en son 0,58 dolar düşüşle 111,46 dolar/varil seviyesini gördü. Muadili Batı Teksas (West Texas Intermediate-WTI) petrolü temmuz kontratı ise 0,51 dolar azalışla 109,38 dolar/varil seviyesinde hareket ediyor.