'Petrol fiyatlarının değişmesi muhtemel değil'

Novak, "Petrol piyasası henüz tam olarak toparlanmadı. Küresel petrol talebi düzelmeye devam edecek. Fiyatların gelecek yıl ciddi şekilde değişmesi muhtemel değil" diye konuştu.

Devlet televizyonuna konuşan Novak, gelecek yıl 540-550 milyon ton petrol üretilmesini beklediklerini de ifade etti.