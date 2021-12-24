'Petrol fiyatlarının değişmesi muhtemel değil'
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, talebin 2022 yılı sonuna kadar pandemi öncesi seviyelere toparlanacak olmasına bağlı olarak 2022'de petrol fiyatlarında çok fazla bir değişiklik beklemediklerini söyledi.
24.12.2021 - 11:58 |
Novak, "Petrol piyasası henüz tam olarak toparlanmadı. Küresel petrol talebi düzelmeye devam edecek. Fiyatların gelecek yıl ciddi şekilde değişmesi muhtemel değil" diye konuştu.
Devlet televizyonuna konuşan Novak, gelecek yıl 540-550 milyon ton petrol üretilmesini beklediklerini de ifade etti.