Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPetrol kaç dolar oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrol kaç dolar oldu?
ABONE OL

Petrol kaç dolar oldu?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,53 dolardan işlem görüyor.

18.03.2021 - 10:01 | | AA
Petrol kaç dolar oldu?

Dün 68,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 67,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,4 milyon varil artış gerçekleşti. Amerikan Petrol Enstitüsü stoklarda 1 milyon varillik düşüş öngörürken, piyasa beklentisi yaklaşık 2,7 milyon varil artacağı yönündeydi.

Birçok Avrupa ülkesinde Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımının durdurulması ve vaka sayılarında görülen artış nedeniyle kısıtlamaların sıkılaştırılabileceği endişeleri de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı'nın dün yayınladığı raporda, petrol talebinin 2023 yılına kadar Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönmesinin beklenmediğini belirtmesi de fiyatların düşüşüne katkı sağladı.

Brent petrolde teknik olarak 67,92 ile 68,64 dolar aralığının direnç, 67,20 ile 66,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNCEL HABERLER

Hollanda seçimlerini, Mark Rutte üst üste 4'üncü kez kazandı

Hollanda seçimlerini, Mark Rutte üst üste 4'üncü kez kazandı

Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu

Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu

Ordu'da dağıtılan kışlık sebze fidelerinden 2 milyon liralık gelir sağlandı

Ordu'da dağıtılan kışlık sebze fidelerinden 2 milyon liralık gelir sağlandı

Kütahya'da kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç operasyonu

Kütahya'da kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç operasyonu

Ulaştırma, haberleşme altyapısı için 1 trilyon lira yatırım yapıldı

Ulaştırma, haberleşme altyapısı için 1 trilyon lira yatırım yapıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lise sınavları ne zaman? 2. Dönem lise sınavları iptal mi?

Lise sınavları ne zaman? 2. Dönem lise sınavları iptal mi?

Sıradaki Haber
Kredi faizinden düşecek! Yüz binlere güzel haber

Kredi faizinden düşecek! Yüz binlere güzel haber

Sıradaki Haber
'Derin pandemi'ye ve bu 5 maddeye dikkat!

'Derin pandemi'ye ve bu 5 maddeye dikkat!

Sıradaki Haber
Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu

Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu

Sıradaki Haber