Petrol kaç dolar oldu?

Dün 68,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 67,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,4 milyon varil artış gerçekleşti. Amerikan Petrol Enstitüsü stoklarda 1 milyon varillik düşüş öngörürken, piyasa beklentisi yaklaşık 2,7 milyon varil artacağı yönündeydi.

Birçok Avrupa ülkesinde Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımının durdurulması ve vaka sayılarında görülen artış nedeniyle kısıtlamaların sıkılaştırılabileceği endişeleri de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı'nın dün yayınladığı raporda, petrol talebinin 2023 yılına kadar Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönmesinin beklenmediğini belirtmesi de fiyatların düşüşüne katkı sağladı.

Brent petrolde teknik olarak 67,92 ile 68,64 dolar aralığının direnç, 67,20 ile 66,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.