Petrol kaç dolar oldu?

Çin'in petrol talebinin yükselmeye devam edeceği beklentileri ABD'deki bankacılık krizinin bir finansal krize yol açarak küresel büyümenin yavaşlayacağı endişelerini dengeledi. Bu gelişmeyle petrol fiyatlarında yön yukarı döndü.

ICE'de bu sabah mayıs vadeli brent petrol düne göre 75 cent artışla 78,20 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. Fiyat erken saatlerde 78,57 dolara kadar yükseldi.

Analistler brent petrolde 78,73 dolar direncinin bugün denenebileceğini ifade ediyor. Buranın aşılması halinde 79,60 dolara doğru bir hareket olabilir.

Direncin geçilememesi halinde ise destek seviyesi 77,30 dolarda.