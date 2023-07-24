Petrol piyasası Fed'i bekliyor

Geçtiğimiz hafta yukarı yönlü bir seyir izleyen petrol fiyatları yeni haftanın ilk gününde hafif aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Analistler petrol fiyatlarında da gözlerin talep görünümünü etkileyecek olan Fed ve ECB toplantılarında olduğunu ifade ediyor.

İki toplantıdan faiz patikaları konusunda çıkacak mesajlar petrol fiyatlarında yönü belirleyecek.

Bu sabah ICE'de eylül vadeli brent petrol 24 cent düşüşle 80,83 dolardan işlem görüyor.

Analistler brent petrol için bugün destek seviyesi olan 79,89 doları işaret ediyor. Yukarıda direnç olarak 81,24 dolar bulunuyor. Destek seviyesinin kırılması halinde 78,54 dolara kadar kadar bir geri çekilme olabilir.

Yukarı yönlü bir harekette ise 82,11 hedeflenebilir.