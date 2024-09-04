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Uzmanpara'Petrol piyasasında arz eksikliği var'
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'Petrol piyasasında arz eksikliği var'

UBS petrol piyasasında arz eksikliği olduğuna inandıklarını belirtti.

04.09.2024 - 13:58 | | Foreks Haber
'Petrol piyasasında arz eksikliği var'

UBS yayınladığı yatırımcı notunda, Çin'in petrol talebinin zayıf olmasına rağmen diğer ülkelerde talebin güçlü kaldığına ve OPEC+ dışındaki ülkelerin arzı artırma çabalarının hayal kırıklığı yarattığına işaret ederek, petrol piyasasında arz eksikliği olduğuna inandıklarını vurguladı.

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Petrol fiyatlarının kısa vadede oynak olmaya devam etmesini bekleyen UBS, petrol piyasası için pozitif görünümünü devam ettirdi ve petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda cari seviyelerden toparlanmasını beklediğini vurguladı.

UBS, brent petrolde fiyatın önümüzdeki aylarda yeniden 80 dolar/varil seviyesinin üzerine çıkmasını beklediğini de ifade etti.

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