Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Petrol talebi ileri vitese geçecek'
04.01.2021 - 08:46 | | DHA

'Petrol talebi ileri vitese geçecek'

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Pazar günü yaptığı bir açıklamada, küresel petrol talebinin 2021 yılında, mevcut "geri vitesten, ileri vitese geçeceğini" vurguladı.

'Petrol talebi ileri vitese geçecek'
ABONE OL

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun yarın düzenlenecek Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC) toplantısına hazırlık için toplanan Ortak Teknik Komite (JTC) toplantısında konuşan Barkindo, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.9 milyon varil artışla ortalama 95.9 milyon varile yükseleceğini söyledi.

Barkindo, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) dışı ülkelerdeki talep artışı günde ortalama 3.3 milyon varil ile artışa liderlik yapacağını vurguladı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Leyla Aydemir'in amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi

    Leyla Aydemir'in amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

    Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

    Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

    Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç!

    Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç!

    Sıradaki Haber