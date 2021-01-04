'Petrol talebi ileri vitese geçecek'

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun yarın düzenlenecek Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC) toplantısına hazırlık için toplanan Ortak Teknik Komite (JTC) toplantısında konuşan Barkindo, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.9 milyon varil artışla ortalama 95.9 milyon varile yükseleceğini söyledi.

Barkindo, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) dışı ülkelerdeki talep artışı günde ortalama 3.3 milyon varil ile artışa liderlik yapacağını vurguladı.