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Uzmanpara 'Petrol talebi tepe noktasına 2034'te ulaşır'
Haberler Uzmanpara 'Petrol talebi tepe noktasına 2034'te ulaşır'

'Petrol talebi tepe noktasına 2034'te ulaşır'

Goldman Sachs küresel petrol talebinin tepe noktasına ulaşacağı tarihe yönelik tahminini 2032'den 2034'e öteledi.

27.05.2024 - 09:15 | | Foreks Haber
'Petrol talebi tepe noktasına 2034'te ulaşır'

Küresel petrol talebinin zirveye ulaşmasına hala on yıl olduğunu öngören Goldman Sachs, 2030 yılı için petrol talep tahminini 106 milyon varil/gün seviyesinden 108,5 milyon varil/güne çıkardı.

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Petrol talebinin 2034 yılında yaklaşık 110 milyon varil/gün seviyesinde tepe yapmasını bekleyen Goldman Sachs, bunun gerçekleşmesinin ardından petrol talebinin 2040'a kadar yatay seyir izlemesini beklediklerini de vurguladı.

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