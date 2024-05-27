'Petrol talebi tepe noktasına 2034'te ulaşır'

Küresel petrol talebinin zirveye ulaşmasına hala on yıl olduğunu öngören Goldman Sachs, 2030 yılı için petrol talep tahminini 106 milyon varil/gün seviyesinden 108,5 milyon varil/güne çıkardı.

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Petrol talebinin 2034 yılında yaklaşık 110 milyon varil/gün seviyesinde tepe yapmasını bekleyen Goldman Sachs, bunun gerçekleşmesinin ardından petrol talebinin 2040'a kadar yatay seyir izlemesini beklediklerini de vurguladı.