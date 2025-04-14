'Petrol talebinde büyüme yavaşlayabilir'

UBS'e göre ABD gümrük tarifelerinin küresel ekonomi üzerinde baskı yaratması ve bu yıl petrol talebinde daha yavaş bir büyümeye yol açması bekleniyor.

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Stratejist Giovanni Staunovo, “Bazı göstergeler petrol piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösteriyor, ancak ABD yönetiminin bir sonraki adımlarına ilişkin devam eden belirsizlikle birlikte gümrük tarifeleri muhtemelen ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacak” dedi.

UBS, bu yıl için küresel petrol talebi büyüme tahminini günde 400.000 varil düşürerek 800.000 varile indirdi ve daha önce günde 100.000 varil olan arz fazlasının şimdi günde 400.000 varil olmasını beklediğini söyledi.

Brent ham petrolünün varil başına 80 dolar olan önceki beklentilere göre ortalama 68 dolar olacağı tahmin ediliyor ancak UBS, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının daha da tırmanması halinde önümüzdeki aylarda 40-60 dolar aralığına düşebileceğini söylüyor.