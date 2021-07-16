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Petrol talebindeki artış öngörüsü sabit kaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel günlük petrol talebine yönelik artış beklentisini 6 milyon varil olarak sabit tuttu ve günlük petrol talebini 96,6 milyon varil olarak tahmin etti.

16.07.2021 - 15:39 | | AA
Petrol talebindeki artış öngörüsü sabit kaldı

OPEC'in haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Amerika başta olmak üzere küresel ekonomide yılın ilk çeyreğinde öngörülenden daha iyi bir ekonomik toparlanma olması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşılamanın hızı petrol talebinde belirleyici oluyor.

Öte yandan, salgında yeni varyantların ortaya çıkması ekonomik büyüme öngörülerine ilişkin belirsizlik oluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, bu yıl OECD ülkelerinin petrol talebinin günlük 2,7 milyon varil artarak 44,7 milyon varile ulaşacağı, talepteki en büyük artışın Amerika'dan kaynaklanacağı tahmin ediliyor. Söz konusu artışa rağmen petrol talebinin 2019 seviyesinden yaklaşık 3 milyon varil düşük olacağı hesaplanıyor.

OECD dışındaki ülkelerin petrol talebinin ise daha çok Çin ve Hindistan kaynaklı olarak günlük 3,3 milyon varil artması bekleniyor. Çin ve Hindistan'da güçlü toparlanma beklentisine rağmen, bu bölgedeki petrol talebinin 2019 seviyesine göre günlük yaklaşık 400 bin varil düşük seyredeceği değerlendiriliyor.

Bu kapsamda OPEC, küresel petrol talebine ilişkin büyüme öngörüsünü günlük yaklaşık 6 milyon varil olarak sabit tuttu. Böylece, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 96,6 milyon varil olması bekleniyor.

Küresel ekonomik büyümede gelecek yıl sağlıklı bir toparlanma yaşanmasına yönelik beklentiler ve aşı programlarının hız kazanması, petrol talebindeki artış öngörülerini destekliyor.

OPEC'in petrol üretimi haziranda arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 1,1 milyon varil artarak yaklaşık 94,5 milyon varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi de söz konusu dönemde 590 bin varil artarak yaklaşık 26 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise haziranda yüzde 0,3 düşüşle yüzde 27,6 oldu.

Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan'da artarken, en büyük düşüş Irak'ta görüldü.

Günlük üretim geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 425 bin varil artış gösterdi, Irak'ta 10 bin varil geriledi.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 520 bin varil artarak 68,5 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, haziranda bir önceki aya göre 63 adet artarak 1433 oldu. Bu kulelerden 354'ü OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

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