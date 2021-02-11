Petrol üreticisi ülkeler gelir kaybı yaşayabilir

AA muhabirinin Londra merkezli düşünce kuruluşu Carbon Tracker tarafından yayımlanan "Petrol Üretici Ülkelerin Petrol Gelirlerine Bağımlılığını Azaltma İhtiyacı Artıyor" başlıklı raporundan derlediği bilgilere göre, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dünyadaki sıfır karbon ekonomiye geçiş çabaları ve teknolojik gelişmeler petrol ve gaza olan talebi düşürecek.

Talep düşüşünden en fazla ekonomileri ağırlıklı olarak petrol ve doğal gaz gelirlerine bağlı 40 ülke etkilenecek. Söz konusu ülkelerin petrol ve doğal gazdan elde ettikleri gelirlerinde gelecek 20 yılda yaklaşık 9 trilyon dolar (yüzde 46) düşüş görülebilecek.

En fazla gelir kaybının yüzde 70 ile Nijerya'da yaşanacağı öngörülürken, Angola, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Meksika, Rusya ve İran'ın gelirleri ise yüzde 10 ila 40 arasında düşebileceği tahmin ediliyor.

Bu ülkelere kıyasla ekonomilerini çeşitlendiren Norveç ve Malezya'da ise bu dönemde yüzde 5 ila 10 arasında gelir kaybı öngörülüyor.

Tüm dünyadaki kayıp 13 trilyon doları bulabilir

Öte yandan, ekonomik gelirleri sadece petrol ve gaza bağlı olmayan fakat üretici ülke konumunda bulunan ABD, Birleşik Krallık, Çin, Brezilya, Hindistan ve Hollanda'nın da bu sektörlerden elde ettiği gelirde azalma bekleniyor.

Böylece, tüm dünyada petrol ve doğal gaz gelirleri 13 trilyon dolar (yüzde 51) gerileyebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle, rapora göre ekonomisi petrol ve doğal gaz gelirlerine bağlı ülkelerin kaynaklarını çeşitlendirerek hızla artan enerji dönüşümüne uyum sağlamaları için bir an önce harekete geçmeleri gerekiyor.

Raporun baş yazarı ve Carbon Tracker Kıdemli Petrol, Gaz ve Maden Analisti Mike Coffin, çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, küresel sıcaklık artışını en aza indirmenin ve fosil yakıt kullanımını düşürmenin tüm ülkelerin karına olduğunu dile getirdi.

Birçok ülkenin ekonomisinin hala petrol gelirlerine bağlı olduğunu kaydeden Coffin, "Bu ülkeler için şu anda ekonomilerini dengelemenin tam zamanı. Petrol talebinin düşmeye başlamasını beklerlerse, çok geç kalmış olacaklar. Petrol ve doğal gazda yeni yatırımlara devam etmeleri halinde bu yatırımların atıl kalma riski var ve ülkeler sermayelerini boşa harcamış olacaklar. Bunun yerine sermayelerini sürdürülebilir sektörlere harcamaları daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.