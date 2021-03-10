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Petrol üretimindeki düşüş öngörülenden az olacak

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, küresel petrol fiyatlarının gelişmesinde önemli payı bulunan ABD ham petrol üretiminde 2021 yılında beklenen düşüş, önceki öngörü düzeylerinin altında kalacak.

10.03.2021 - 06:45 | | DHA
Petrol üretimindeki düşüş öngörülenden az olacak

EIA verilerine göre, önceki öngörülerde 2021 yılının tamamında, günde ortalama 290,000 varil düşeceği öngörülen ABD hafm petrol üretimi, günde ortalama 160,000 varil düşüşle 11.15 milyon varil düzeyine gerileyecek.

Buna karşılık, EIA'nın Kısa Vadeli Enerji Görünümü (Short-Term Energy Outlook - STEO) raporuna göre, ABD ham petrol üretimi 2022 yılında günde ortalama 500,000 varil artacak.

EIA raporunda, ABD petrol ürünleri ve diğer akaryakıtlar tüketimi 2021 yılında, günde ortalama 1.41 varil artışla günde ortalama 19.53 milyon varil düzeyine yükselecek.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes, ABD’de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısının, 5 Mart’ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 310 adete yükseldiğini açıkladı.

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