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15.12.2020 - 07:56 |

'Petrol ve emtiada yükseliş devam eder'

Goldman Sachs'ın emtia araştırmaları birimi başkanı Jeffrey Currie, emtia ve petrol fiyatlarında bir süredir yaşanan yükselişin devam etmesini beklediklerini söyledi.

'Petrol ve emtiada yükseliş devam eder'
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Dolar endeksinin birkaç yıllık trend hattını kırarak aşağı yönlü hareketi teyit ettiğinin altını çizen Currie, aynı zamanda aşı haberlerinin sağladığı iyimserlik ile küresel ticarette yaşanmakta olan artışa da vurgu yaptı.

Currie, birçok piyasada talebin arzın üzerinde seyrettiğine de vurgu yaptı.

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