Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara 'Petrol yıl sonuna kadar 87 dolarda kalacak'
Haberler Uzmanpara 'Petrol yıl sonuna kadar 87 dolarda kalacak'

'Petrol yıl sonuna kadar 87 dolarda kalacak'

UBS, brent petrolünün yıl sonuna kadar 87 dolar civarında kalmasını bekliyor.

28.05.2024 - 10:46 | | Foreks Haber
'Petrol yıl sonuna kadar 87 dolarda kalacak'

UBS, OPEC+'ın üretim kısıntısını uzatmasını ve brent petrolünün yıl sonuna kadar 87 dolar civarında kalmasını beklediklerini bildirdi.

Haberin Devamı

UBS yayınladığı yatırımcı notunda, "Bizim görüşümüze göre petrol değerli bir jeopolitik hedge olmaya devam ediyor ve yıl sonuna kadar brent ham petrolünün varil başına 87 dolar civarında işlem göreceğini düşünüyoruz. OPEC+'ın mevcut ürün kesintisini en az üç ay daha uzatmasını bekliyoruz" dedi.

İran'dan helikopter kazasıyla ilgili ikinci rapor! 'Her şey 69 saniyede oldu'

İran'dan helikopter kazasıyla ilgili ikinci rapor! 'Her şey 69 saniyede oldu'
Kaçak göçmenler lastik botları arıza yapınca yardım istedi

Kaçak göçmenler lastik botları arıza yapınca yardım istedi