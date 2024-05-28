'Petrol yıl sonuna kadar 87 dolarda kalacak'

UBS, OPEC+'ın üretim kısıntısını uzatmasını ve brent petrolünün yıl sonuna kadar 87 dolar civarında kalmasını beklediklerini bildirdi.

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UBS yayınladığı yatırımcı notunda, "Bizim görüşümüze göre petrol değerli bir jeopolitik hedge olmaya devam ediyor ve yıl sonuna kadar brent ham petrolünün varil başına 87 dolar civarında işlem göreceğini düşünüyoruz. OPEC+'ın mevcut ürün kesintisini en az üç ay daha uzatmasını bekliyoruz" dedi.