Petrolde 105 dolar beklentisi

Bu yıl brent petrolde ortalama fiyatın 96 dolar/varil olacağı tahminini sürdüren Goldman Sachs, 85 dolar/varil fiyat seviyesine düşen OECD stokları ve OPEC+'ın atıl üretim kapasitesi nedeniyle piyasanın kritik şekilde yetersiz arz ile karşı karşıya olduğunu savundu.

Goldman Sachs, arz teşvikinin beklendiğini ve bu çerçevede 2023 yılında 105 dolar/varil fiyatın piyasada dengeyi sağlayacağını ifade etti.