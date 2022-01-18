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Petrolde 105 dolar beklentisi

Petrol piyasasında dengenin sağlanması için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç olduğunu savunan Goldman Sachs, petrolün 2023 yılında ortalama 105 dolar/varil olabileceğini bildirdi.

18.01.2022 - 10:53 |
Petrolde 105 dolar beklentisi

Bu yıl brent petrolde ortalama fiyatın 96 dolar/varil olacağı tahminini sürdüren Goldman Sachs, 85 dolar/varil fiyat seviyesine düşen OECD stokları ve OPEC+'ın atıl üretim kapasitesi nedeniyle piyasanın kritik şekilde yetersiz arz ile karşı karşıya olduğunu savundu.

Goldman Sachs, arz teşvikinin beklendiğini ve bu çerçevede 2023 yılında 105 dolar/varil fiyatın piyasada dengeyi sağlayacağını ifade etti.

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