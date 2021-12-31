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Petrolde 12 yıl sonra ilk yaşanabilir

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, 2021'de son 12 yılın en büyük yükselişini gösterme yolunda ilerliyor.

31.12.2021 - 07:14 |
Petrolde 12 yıl sonra ilk yaşanabilir

Yılın son işlem gününde oluşan fiyatlardan yapılan hesaplamalar brent petrolünün bu yıl 2020 yılı sonuna göre yüzde 53, ABD vadeli endekslerinin ise yüzde 57 yükseliş ile kapanma yolunda olduklarını ortaya koydu. Yakalanan bu artış oranları hem brent hem de Batı Teksas petrolü için 2009'dan bu yana görülen en yüksek oranlar.

Brent petrolü yıl içinde 86,07 dolar/varil, Batı Teksas petrolü 84,53 dolar/varil seviyesine kadar yükseldiler.

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