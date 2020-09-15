Petrolde daralma tahmini derinleşti

IEA, 2020 yılı için global petrol talebi daralma tahminini 300 bin varil/gün artırarak 8,4 milyon varil güne revize etti. Kuruluş, dördüncü çeyrek için talepte daralma beklentisini de geçtiğimiz ay ayptığı tahmine göre 600 bin varil/gün derinleştirerek 5 milyon varil/gün olarak duyurdu.

2021 yılı için global petrol talebi tahminini ise geçtiğimiz aya göre değiştirmeyerek 97,1 milyon varil/gün olarak tekrarladı.