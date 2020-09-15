15.09.2020 - 11:31 | | Foreks
Petrolde daralma tahmini derinleşti
Uluslararası Enerji Ajansı, koronavirüs salgınının yayılmaya devam ettiğine yönelik gelen verilerin global petrol piyasasında yol açtığı belirsizliğe işaret ederek 2020 yılı için global talepte daralma tahminini derinleştirdi.
IEA, 2020 yılı için global petrol talebi daralma tahminini 300 bin varil/gün artırarak 8,4 milyon varil güne revize etti. Kuruluş, dördüncü çeyrek için talepte daralma beklentisini de geçtiğimiz ay ayptığı tahmine göre 600 bin varil/gün derinleştirerek 5 milyon varil/gün olarak duyurdu.
2021 yılı için global petrol talebi tahminini ise geçtiğimiz aya göre değiştirmeyerek 97,1 milyon varil/gün olarak tekrarladı.