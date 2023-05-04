'Petrolde düşüş kısa vadeli olabilir'

Aleksandr Novak, Rusya'nın ve OPEC+'daki ortaklarının dünya petrol fiyatlarındaki düşüşü takip ettiklerini söyledi.

Düşen fiyatlara olası bir yanıta ilişkin RIA Novosti'nin sorularını yanıtlayan Novak, "Piyasayı takip edeceğiz. Durumu izleyeceğiz. Petrol fiyatlarındaki düşüşün nedenini, görünümü ve nasıl gelişeceğini anlamamız gerekli. Düşüş kısa vadeli olabilir" dedi.