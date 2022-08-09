Petrolde 'nükleer anlaşma' etkisi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için nihai anlaşmanın hazır olduğunu açıklaması petrol fiyatlarını geriletti.

İran petrolünün yakın zamanda uluslararası pazarlara dönebileceği beklentisi ICE'de brent petrolün varil fiyatının bu sabah 95,97 dolara kadar gerilemesine yol açtı. Brent petrolde fiyat şu sıralarda düne göre 17 cent kayıpla 96,48 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 18 cent düşüşle 90,58 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Çin'in temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 9,5 daha az petrol aldığını açıklaması da fiyatlardaki aşağı harekete destek veriyor.

Bugün piyasada gözler ABD'de açıklanacak API haftalık petrol stok verisinde olacak.