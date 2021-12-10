Petrolde Omicron baskısı

Brent ham Kuzey Denizi petrolü şubat ayı vadeli kontratı bugün en son 0,21 dolar düşüşle 74,21 dolar/varilden işlem gördü.

Montel-Foreks'in haberine göre, Batı Teksas (WTI) petrolü ocak ayı vadeli kontratı ise 0,16 dolar azalışla 70,78 dolar/varil düzeyinden satış gerçekleştirdi.

Covid-19'un yeni Omicron varyantı ilk olarak Güney Afrika'da keşfedilmişti. Avrupa da dahil olmak üzere diğer birçok ülkeye yayılarak seyahat, iş kısıtlamalarına ve petrol talebinde gerilemeye yol açtı.

Rystad Energy analistleri, geçen hafta olası Omicron kilitlenmelerinin ve kısıtlamalarının ilk çeyrekte küresel petrol talebini 2,9 milyon varil/güne kadar düşürebileceğini ve toplam talebi de 98,6 milyon varil/günden 95,7 milyon varil/güne indirebileceğini söylüyor.

ANZ bankasındaki analistler bugün paylaştıkları piyasa raporunda, “Omicron varyantı kısa vadede talep için risk teşkil ediyor. Yenilenen sınır kısıtlamaları tatil sezonunda jet yakıtı tüketimini etkileyebilir.” yorumunu yapıyor.

Ancak bazı piyasa katılımcıları varyantın küresel talep üzerindeki etkisinin başlangıçta düşünülenden daha az şiddetli olacağını söylüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) çarşamba günü, 3 Aralık'ta sona eren haftada ABD ham petrol stoklarının önceki haftaya göre 0,2 milyon varil azalarak 432,9 milyon varile gerilediğini ve son beş yıllık ortalamanın yaklaşık %7 altına düştüğünü bildirmişti.

EIA raporunda ülkenin benzin stoklarında ise 3,9 milyon varillik bir artış yaşandığı aktarılmıştı.