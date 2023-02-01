Petrolde son durum ne?

ICE'de brent petrol düne göre 10 cent artışla 85,56 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler ABD'de enflasyonun yavaşlamakta olmasının resesyon endişelerini hafifletmesinin petrol fiyatlarını desteklediğini, Fed'in bugün sona erecek FOMC toplantısı sonrası faiz artırımlarına ara verilebileceği sinyali vermesi halinde yukarı hareketin hızlanacağını öngördü.

Brent petrol için bugün ilk direnç 85,79 dolar olacak. Buranın geçilmesi halinde yukarı hareketin 89 dolara kadar devam edeceği öngörülüyor. Geri çekilmelerde ise destekler 83,75 ve 82,10 dolar seviyelerinde.