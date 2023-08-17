Petrolde yeni tahmin

UBS aralık ayı sonu için brent petrol fiyat tahminini 90 dolar/varil seviyesinden 95 dolara çıkardı.

Batı Teksas petrolü için beklenti de 85 dolardan 91 dolara revize edildi.

UBS küresel petrol talebinin 103 milyon varil/gün ile rekor kırmasını beklediğini ifade ederken, ağustos ayında 2 milyon varil/gün civarında arz açığı öngördü. Eylülde açığın 1,5 milyon varil/günden fazla olacağını savundu.