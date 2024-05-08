'Petroldeki artış enflasyonu yükseltebilir'

Deutsche Bank Ekonomisti Sebastian Becker, petrol fiyatlarındaki son artışın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadele sürecinin son aşamasını tehdit edebileceğini söyledi.

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Becker yayınladığı bir notta, petrol fiyatında varil başına 10 dolarlık bir artışın, TÜFE enerji fiyatı bileşeni ile çekirdek ve gıda enflasyonu üzerindeki gecikmeli dolaylı etkiler de dahil olmak üzere Almanya'nın yıllık manşet enflasyon oranını yaklaşık yüzde 0,3 artırabileceğini belirtti.

Analist, brent petrol fiyatının varil başına 130 dolar ile 2022'nin ilk yarısındaki zirvesine geri döndüğü ciddi bir senaryoda, manşet oranının yaklaşık 1,5 puana kadar artabileceğini öngörüyor.

Deutsche Bank geçen ay Almanya enflasyon tahminlerini sırasıyla %2,2 ve %1,9'dan 2024 ortalama %2,3'e ve 2025 yılı ortalama %2,2'ye yükseltti.