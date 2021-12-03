Petrolü Omicron vurdu

Geçtiğimiz hafta cuma günü merkez üssü Güney Afrika olan yeni bir varyantın keşfedildiği ortaya çıktı. Özellikle salgının küresel çapta ülkelerin ekonomik görünümünü bozması, dünya genelinde endişeleri artırdı.

50’den fazla ülke seyahat yasağı getirirken, 20’den fazla ülkede ise Omicron varyantına dair vakaların görüldüğü açıklandı. İngiltere, Hollanda, Japonya ve İsrail’de hükümetler haberlerin yayılmasıyla birlikte sınırlarını kapattı ya da erişim kısıtlaması getirdi.

BRENT PETROL İKİ YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Salgın sürecinde ise tedarik zincirinde sıkıntılar baş gösterdi. Bunun üzerine bir de petrol üreten ülkelerin üretimi kısıtlamaya gitmesiyle birlikte son dönemde petrol fiyatlarında yükseliş hız kazandı.

Ekim ayının ilk haftasından bu yana 80 dolar seviyesi üzerinde hareket eden brent petrol, 25 Ekim itibarıyla 86 doları aşarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Son iki aylık süreçte 80-86 dolar bandı arasında hareketini sürdüren brent petrolde yön, yeni varyant Omicron’un ortaya çıkmasıyla birlikte değişti.

Yeni varyanta dair endişelerle birlikte yatırımcılar güvenli limanlara koşarken hisse ve petrol piyasaları ise bu durumdan ağır yara aldı.

BRENT PETROL 3.5 AYIN DİBİNDE

Petrol fiyatlarında en sert düşüş ise 26 Kasım tarihinde Omicron’un dünyaya duyurulmasıyla baş gösterdi. 82 dolar seviyesinin üzerinde hareket eden brent petrol, hızla düşüşe geçti ve bir gün içerisinde 72 dolara kadar geri çekildi.

1 hafta içerisinde düşüşe geçen brent petrol dün 65 dolar seviyesini gördü. Bu gelişmeyle birlikte brent petrol 3.5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bugün ise hafif toparlanma kaydeden brent petrol şu dakikalarda 70 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

HAM PETROL DE SERT DÜŞTÜ

Brent petrolün yanı sıra ham petrolde de düşüş trendi görülüyor. Son iki ay içerisinde 80 doların üzerinde seyreden WTI tipi ham petrolün ocak vadeli işlemleri 26 Kasım tarihinde resmen çakıldı. 1 gün içerisinde 78 dolar seviyesinden 67 dolara kadar düşen ham petrolde geri çekilme hızlandı.

Geçtiğimiz gün 62 dolara kadar düşen ham petrol hafif toparlanma kaydederek 66 dolar seviyesinden kapandı. Bugün ise ham petrol, 67 dolar seviyesinin hemen üzerinde hareketini sürdürüyor.