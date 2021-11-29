Phoenix Motorcars, Nasdaq'ta halka açılacak
Kaliforniya merkezli olarak faaliyet gösteren elektrikli araç üreticisi Phoenix Motorcars, elektrikli ve sıfır emisyonlu araçlara artan yatırımcı iştahını değerlendirmek üzere Nasdaq'ta halka açılma kararı aldı.
29.11.2021 - 15:24 |
2003 yılında kurulan ve ilk elektrikli aracını 2009 yılında piyasaya süren Phoenix Motorcars halka açılmak için başvurusunu yaptı. Phoenix Motorcars, 2003 yılında da ilk elektrikli otobüsünü piyasaya sunmuştu.
Phoenix Motorcars halka arzına Maxim Group, Roth Capital Partners ve EF Hutton aracılık edecek.
Şirket hisseleri Nasdaq'ta PEV kodu ile işlem görecek.