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Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 17,63 oldu.

15.10.2021 - 10:36 | | AA
Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 52 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 1,65 olan ekim ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,94'e çıktı. Bir önceki anket döneminde yüzde 16,74 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 17,63 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,94'ten 13,91'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,71'den 11,27'ye yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,92'den 9,22'ye, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,56'dan 10'a çıktı.

Bir önceki anket döneminde 22,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 21,3 milyar dolara indi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 21,4 milyar dolardan 21,5 milyar dolara yükseldi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 17,63

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 8,2'den yüzde 8,9'a yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2'de sabit kaldı.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi de yüzde 17,63 olarak kayıtlara geçerken, 3 ay sonrasına ilişkin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 18'den yüzde 16,6'ya geriledi.

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