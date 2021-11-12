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Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 19,31 oldu.

12.11.2021 - 10:43 | | AA
Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 1,18 olan kasım ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,77'ye çıktı. Bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 19,31 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 13,91'den 15,61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11,27'den 11,76'ya yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,22'den 9,98'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 10,01'den 10,93'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 21,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,2 milyar dolara, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 21,5 milyar dolardan 19 milyar dolara indi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 15,25

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 8,9'dan yüzde 9,2'ye yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2'de sabit kaldı.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 15,25 olarak kayıtlara geçerken, 3 ay sonrasına ilişkin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 16,60'tan yüzde 14,74'e geriledi. Bir önceki anket döneminde cari ay sonu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 17,63 seviyesinde bulunuyordu.

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