Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaPiyasa yapıcı bankalar belirlendi
HaberlerUzmanparaPiyasa yapıcı bankalar belirlendi

Piyasa yapıcı bankalar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde Ocak-Aralık 2025 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaları tespit etti.

26.12.2024 - 13:32 | | AA
Piyasa yapıcı bankalar belirlendi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için belirlenmiş kriterlerin kısa süre önce açıklandığı anımsatıldı.

Haberin Devamı

Açıklamada, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak-Aralık 2025 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaların belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, uygun görülen bankalar şu şekilde sıralandı:

"Akbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası"

Okan Buruk'tan itiraf: Icardi'nin olmaması bizim için büyük bir boşluk

Okan Buruk'tan itiraf: Icardi'nin olmaması bizim için büyük bir boşluk

150 kişiye mezar olan site için 'Yapımıyla alakam yok' diyen müteahhit tutuklandı

150 kişiye mezar olan site için 'Yapımıyla alakam yok' diyen müteahhit tutuklandı