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Piyasa yapıcılığı üstlenecek bankalar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı için 11 bankayı piyasa yapıcı olarak belirledi.

01.12.2021 - 15:53 |
Piyasa yapıcılığı üstlenecek bankalar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için Ocak - Aralık 2022 dönemine ilişkin olarak belirlenmiş olan kriterler 24 Kasım 2021 tarihli basın duyurusu ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen “Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi”nin 11’inci ve 13‘üncü maddeleri gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak - Aralık 2022 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankalar alfabetik sırayla aşağıda yer almaktadır.

1- Akbank T.A.Ş.
2- DenizBank A.Ş.
3- HSBC Bank A.Ş.
4- QNB Finansbank A.Ş.
5- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
6- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
7- T. Garanti Bankası A.Ş.
8- T. Halk Bankası A.Ş.
9- T. İş Bankası A.Ş.
10- T. Vakıflar Bankası T.A.O.
11- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş."

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