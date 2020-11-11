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11.11.2020 - 07:02 |

'Piyasada toparlanma beklenenden daha kısa sürede başladı'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, "Piyasada toparlanma beklenden daha kısa sürede başladı." dedi.

'Piyasada toparlanma beklenenden daha kısa sürede başladı'
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Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, koronavirüs salgınının etkisi ile piyasalarda oluşan stresin ilk dalgasının geride kaldığını ve toparlanmanın beklenenden çok daha kısa zamanda başladığını söyledi.

COVID salgınının yarattığı şaşkınlığın ortadan kalktığını belirten Quarles, onun yerini salgının ekonomik sonuçlarına yönelik net bir görüşün aldığını ifade etti.

Quarles artık zorlukların belirgin, çetin ve karmaşık olduğunu da vurguladı.

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