'Piyasalar çok sayıda faiz indirimini fiyatlıyor'

Bloomberg TV'ye konuşan Mann, "Çok fazla faiz indirimini fiyatlandırdıklarını düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm" dedi.

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Geçen hafta yapılan oylamadan bu yana önemli bir gevşeme yaşandığını düşündüğünü söyleyen Mann, "Belki de piyasalar, BoE'nin faiz oranlarını ne kadar süreyle tutacağını düşündükleri konusunda biraz fazla kayıtsız" ifadelerini kullandı.

Mann, finansal piyasalardaki fiyatlandırmanın BoE'nin işini yapmasına yardımcı olduğunu belirtti.