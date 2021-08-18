Piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ve bu paralelde alınan yeni kısıtlama tedbirleri ile Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerdeki artış, pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor.

Makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam etmesi de risk iştahında azalışı beraberinde getirirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar ekonomik gidişata yönelik bu belirsizlikleri destekledi.

Powell, Kovid-19 salgınının hala ekonomik faaliyete gölge düşürdüğünü belirterek, "Salgını atlatmaya devam ederken, Fed'in ekonomiyi dikkatle izlemesi gerek. Ekonominin nasıl değiştiğini ve bankanın politikası üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmalıyız. Delta varyantının ekonomi üzerinde önemli etkilerinin olup olmayacağının henüz net olmadığını söyleyebilirim." dedi. Fed'in Kovid-19 salgını karşısında acil durum araçlarını etkili bir şekilde kullandığını vurgulayan Powell, acil durum ortadan kalktığı için bu araçları tamamen kaldırma sürecinde olduklarını ifade etti.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının ardından gözlerin bu akşam Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildiğini belirterek, yatırımcıların ekonomik belirsizliklerin para politikalarına nasıl yansıyacağına dair daha fazla netlik aradığını söyledi.

Öte yandan dün ABD'de temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlar yüzde 1,1 ile sert düşerken, sanayi üretimi yüzde 0,9 artışla beklentileri aştı. Verilerin ardından son dönemde rekor üstüne rekor kıran New York borsasında, gelen kar realizasyonlarının da etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dünkü kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,79, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Dolar endeksi dün yüzde 0,3'lük artışla 92,9 seviyelerinden günü tamamlamasının ardından bugün yükselişini sürdürerek 93,1 seviyelerinde dengelendi. Dün risk iştahı azalan yatırımcının tahvil piyasasına yönelimi ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,22'nin altına inerek 12 günün en düşük seviyesini gördü. Tahvil faizlerinin bugün nispeten kayıplarını telafi ettiği ve yüzde 1,28 seviyelerinde dengelendiği görülürken, ABD endeks vadelilerinin yeni güne yükselişle başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa borsalarının da son dönemdeki yükselişine ara vererek dün günü karışık bir seyirle tamamladığı görülürken, artan Kovid-19 vaka sayıları endekslerin bu seyrinde etkili temel gelişme olarak öne çıkıyor. İngiltere'de Kovid-19 salgınında yaklaşık son 5 aydaki en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçerken, Avrupa tarafında tur operatörlerinde tatil paketi ve havayolu şirketlerinde uçuş iptallerinin arttığı bildirildi. Makroekonomi veri tarafında ise Euro Bölgesi'nde ikinci çeyrek büyümenin çeyreklik bazda yüzde 2 ve yıllık yüzde 13,6 ile beklentiler paralelinde gerçekleştiği izlendi.

Bu gelişmelerle Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 yükseldi, Almanya'da DAX endeksi ise yatay seyretti. Euro /dolar paritesi, dün 1,17 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün yatay hareket ediyor. Avrupa endeks vadelilerinin ise yeni güne yükselişle başladığı görülüyor.

Asya tarafında Japonya'da genişletilen Kovid-19 tedbirleri ve Çinli regülatörlerin piyasa düzenlemeleri yatırımcı fiyatlamalarında etkili olmaya devam ederken, uzun süredir düşüşte olan endekslerin bugün yükselişe geçtiği görüldü. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Japonya'da Nikekki 225 endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Yurt içinde ise dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın TL varlıkların güçlü seyrini koruması dikkati çekerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,44 artarak günü 1.461,69 puanla 2 ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün aşağı yönlü hareketini 4'üncü işlem gününe taşıyarak 8,3830 ile iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 8,43 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, ekonomik gidişata ve para politikalarının geleceğine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bu akşam açıklanacak temmuz ayı FOMC toplantı tutanaklarının pay piyasalarının bundan sonraki seyri açısından önemli olduğunu söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon ile ABD'de konut başlangıcı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.340 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, temmuz ayı TÜFE

10.00 Türkiye, haziran ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE

15.30 ABD, temmuz ayı konut başlangıçları

21.00 FOMC temmuz ayı toplantı tutanakları