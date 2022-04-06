Piyasalarda faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor

Para piyasaları bu yılın geri kalanında Fed’den 225 baz puan faiz artışı beklentisini fiyatlıyor.

Bu beklenti gerçekleşirse mart ayındaki artırımla birlikte Fed bu yılı yüzde 2,5 faiz artışı ile kapatmış olacak. Fed bir yılda bu kadar yüksek bir sıkılaşmayı en son 1994 yılında yapmıştı. 1994’ü de aşan bir sıkılaşma ise en son 1980 yılının başında Paul Volcker döneminde görülmüştü.

Fiyatlanan beklentiler gerçek olursa Fed'in politika faiz aralığının üst bandı yüzde 2,75’e ulaşacak. Bu seviye en son 2008 yılı finans krizi döneminde görülmüştü.

BRAİNARD'DAN ŞAHİN MESAJLAR

Fed’in yükselen enflasyon karşısında faiz artırımlarını hızlandırıp hızlandırmayacağı tartışılırken Fed’in başkan yardımcısı olmayı bekleyen üyesi Lael Brainard’dan şahin açıklamalar geldi.

Brainard, Fed’in 9 trilyon dolarlık bilançosunun geçmiş dönemlere göre hızla küçültüleceğini açıkladı. Brainard’a göre bilanço küçültmeleri, Fed üyelerinin tahminlerinde ortaya konan faiz projeksiyonu çerçevesinde planlanan sıkılaşmaya katkı verecek.

BloombergHT'de yer alan habere göre Brainard, Fed yorumcuları tarafından güvercin bir üye olarak görülüyordu. Daha şahin kanattaki Kansas City Fed Başkanı Esther George da sıkılaşmanın dozunun artırılabileceği görüşünde. George bilanço tartışmalarının yanı sıra 50 baz puanlık faiz artışının da seçenek olarak görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Fed, 2-3 Mayıs’ta faizi belirlemek ve bilançoyu görüşmek üzere toplanacak.