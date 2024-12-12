Piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararında

Ülkede açıklanan verilerden alınan sinyallerle ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, yatırımcıların risk iştahındaki artış dikkati çekiyor.

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Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Tüketici fiyatları bu dönemde beklentiler dahilinde artmasına karşın aylık bazda son 7 ayın en yüksek artışını gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış kaydederek öngörülere paralel gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine yönelik ihtimal yüzde 98'e yükseldi.

Analistler, manşet enflasyondaki artışın, Fed'i gelecek hafta üçüncü kez faiz indirimine gitmekten vazgeçirmeye yetecek kadar yüksek olmadığını belirtti.

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ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) de bugün açıklanacağına dikkati çeken analistler, üretici enflasyonuna ilişkin verilerin Fed'in 17-18 Aralık'ta düzenlenecek toplantısı öncesi değerlendirilecek son önemli verilerden olacağını aktardı.

Bunun yanı sıra, ABD federal hükümetinin bütçe açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 artarak 367 milyar dolara yükseldi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri rekor seviyeye yükseldi. Tesla'nın hisse fiyatı, yüzde 5,9 değer kazanarak 424,77 dolara çıktı.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçen Tesla hisseleri, Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 66'dan fazla değer kazandı.

Google'ın "çok hızlı" olduğunu iddia ettiği yeni kuantum çipi "Willow"u tanıtmasının ardından yükselen Alphabet'in hisseleri de yüzde 5,5 değer kazandı.

Öte yandan, dün Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste 5. toplantısında da faiz indirimine giderken, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 3,25'e çekti.

BoC'den yapılan açıklamada, Kanada ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 1 ile ekim ayı projeksiyonunun biraz altında büyüdüğü, dördüncü çeyrek büyümesinin de tahmin edilenden daha zayıf göründüğü aktarıldı.

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Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,29 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,6'dan güne başladı.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı dün yüzde 1 artışla 2 bin 717 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 715 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı OPEC'in aylık raporunun ardından yüzde 2,1 artışla 73,3 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,82 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,77 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,22 düştü. Kapanışta rekor seviyeye ulaşan Nasdaq endeksi, ilk kez 20 bin puanın üzerine çıktı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin yılın son para politikası kararına çevrildi.

ECB'nin bugün açıklayacağı yılın son faiz kararında üç temel politika faizinde 25 baz puan daha indirime giderek para politikasını kademeli bir şekilde gevşetmeye devam etmesi bekleniyor.

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Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin bankanın gelecek dönemde izleyeceği patika hakkında bilgi verebileceğini vurgulayarak, açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

ECB'nin para politikasındaki gevşemenin bölge genelinde düşük seyreden imalat sanayi aktivitesinin sınırlı da olsa toparlanmasına destek olabileceği belirten analistler, bölge genelinde resesyon endişelerinin gündemde kalmayı sürdürdüğünü aktardı.

Bunlara ek olarak, İsviçre Merkez Bankasının (SNB) bugün açıklayacağı faiz kararında, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 0,75'e çekeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), çeşitli ekonomik programlarının finansmanı ve Ukrayna'nın desteklenmesinin devamı için 2025'te yaklaşık 160 milyar euroluk uzun vadeli tahvil ihraç edecek.

AB'nin tahvil ihraçlarıyla toplayacağı fonlar, AB'nin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmayı amaçlayan programı, ekonomiyi güçlendirmeye yönelik girişimleri ve özellikle Ukrayna ile Batı Balkan ülkelerine desteğin sürdürülmesi gibi çeşitli alanlarda kullanılacak.

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Söz konusu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 değer değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentiler paralel gerçekleşmesinin ardından artan risk iştahının etkisiyle Asya Bölgesinde pozitif bir seyir izlenirken, Güney Kore'deki siyasal krize yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bugün yaptığı açıklamada 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanının "idari eylem" olduğunu savunarak, azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını bildirdi.

Bunun yanı sıra, Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı, Güney Kore'de 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında "sıkıyönetim komutanı" olarak atanan Genel Kurmay Başkanı Park An-su'nun görevden alındığını açıkladı.

Analistler, bölgedeki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, siyasal kriz sonrası finansal çevreler tarafından yapılan güven verici açıklamaların ülkede risk iştahının canlı kalmasını desteklediğini kaydetti.

Ayrıca, Çin ve Tayvan arasında uzun bir süredir devam eden gerilim varlığını koruyor. Bugün, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 34 askeri hava aracı ve 16 geminin tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 10.058,47 puandan tamamlarken, bugün gözler ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 9 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 9 milyar 652 milyon dolar olmuştu.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,8656'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,8730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.15 Euro Bölgesi, aralık ayı ECB'nin faiz kararı

16.30 ABD, kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları