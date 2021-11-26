Piyasaların Fed faiz beklentileri tersine döndü

Piyasalar, yeni koronavirüs varyantı endişeleriyle beraber Fed’in faizleri indirmekte hızlı davranmayacağını fiyatlamaya başladı.

Yatırımcılar hafta başında Fed’in 25 baz puanlık ilk faiz artırımının eylülden ziyade haziranda gerçekleşeceğini fiyatlamaya başladıktan sonra eylül ve aralıkta da faiz indirimleri geleceğine dair pozisyonlarını artırmışlardı.

Bloomberg’in vadeli piyasalardaki fiyatlamaları kullanan tahmin modeline göre, gelecek yıl haziran ayında faizlerin artırılacağına yönelik pozisyonlar cuma günü sert bir şekilde geriledi.

Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs varyantı küresel piyasalarda hızlı bir likidasyona neden olurken kripto para piyasalarındaki düşüşün de bu likidasyondan kaynaklandığı düşünülüyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni bir varyantı araştırıyor. Daha fazla veri gerekiyor ancak şimdi önlem alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarın öğleden itibaren 6 Afrika ülkesinin kırmızı listeye ekleneceğini ve uçuşların geçici olarak askıya alınacağını belirten Javid, İngiltere yolcularının da karantinaya alınması gerektiğini belirtti.