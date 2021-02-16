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16.02.2021 - 07:52 | | Foreks

Platin fiyatı 6,5 yılın zirvesinde!

Global ekonomide toparlanmanın platine olan talebi ateşleyeceği beklentileri fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Platin fiyatı 6,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Platin fiyatı 6,5 yılın zirvesinde!
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Araçlarda katalitik konvertör için kullanılan platinde fiyat son 6,5 yılın en yüksek seviyesi olan 1336,50 dolar/ons seviyesini aşarak 1340,14 dolar/ons seviyesini test etti. Şu sıralarda da düne göre yüzde 2,14 artışla 1334,55 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, Güney Afrika'da platin üretiminde yaşanan aksaklıklar, aşılama ile birlikte pandemiye ilişkin tedbirlerin gevşetileceği ve bunu araç satışlarında toparlanmaya yol açacağı beklentilerinin fiyatlara destek vermeye devam edeceğini öngörüyorlar. Arzda sıkıntının  sürmesi halinde platin fiyatını 1400 dolar/ons seviyesini görebileceği ifade ediliyor.

Platin fiyatı 1400 dolar/ons seviyesini en son 9 Eylül 2014'te görmüştü.

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