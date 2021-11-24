Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPlatin üretim fazlasına doğru ilerliyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Platin üretim fazlasına doğru ilerliyor

Platin üretim fazlasına doğru ilerliyor

Dünya Platin Yatırım Konseyi (WPIC), küresel platin piyasasının daha önceki tahminlere oranla bu yıl çok daha büyük üretim fazlasına doğru ilerlediğini bildirdi. WPIC'a göre 2022'de de büyük üretim fazlalığı yaşanacak.

24.11.2021 - 09:48 |
Platin üretim fazlasına doğru ilerliyor

WPIC'a göre bu yıl 8 milyon onsluk platin piyasasında 769.000 ons fazlalık olacak. Bu da 2013'te verilerin toplanmaya başlamasından beri en büyük seviye olarak görülüyor. Kuruluş, 2022'de de 637.000 ons fazlalığın olmasını bekliyor.

Eylül ayında WPIC, bu yıl 190.000 ons fazlalık bekliyordu. Mayısta ise açık öngörülüyordu. Bu yıl 3. çeyrekte piyasa 592.000 ons fazla vermişti. 

Uluslararası organ kaçakçılarına İstanbul'da suçüstü

Uluslararası organ kaçakçılarına İstanbul'da suçüstü

Kızı 37 yerinden bıçaklanarak öldüren anne: Evladıma doyamadım

Kızı 37 yerinden bıçaklanarak öldüren anne: Evladıma doyamadım

GÜNCEL HABERLER

Kızı 37 yerinden bıçaklanarak öldüren anne: Evladıma doyamadım

Kızı 37 yerinden bıçaklanarak öldüren anne: Evladıma doyamadım

Kamyon kasasında 87 göçmen yakalandı! 412 bin 902 TL ceza kesildi

Kamyon kasasında 87 göçmen yakalandı! 412 bin 902 TL ceza kesildi

Kuzey Buz Denizi aniden donunca birçok gemi Rusya açıklarında buzda sıkıştı

Kuzey Buz Denizi aniden donunca birçok gemi Rusya açıklarında buzda sıkıştı

Zoom 2021’de 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti

Zoom 2021’de 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti

Akkuyu'nun reaktör basınç kabı Rusya'dan yola çıktı

Akkuyu'nun reaktör basınç kabı Rusya'dan yola çıktı