Platin üretim fazlasına doğru ilerliyor
Dünya Platin Yatırım Konseyi (WPIC), küresel platin piyasasının daha önceki tahminlere oranla bu yıl çok daha büyük üretim fazlasına doğru ilerlediğini bildirdi. WPIC'a göre 2022'de de büyük üretim fazlalığı yaşanacak.
24.11.2021 - 09:48 |
WPIC'a göre bu yıl 8 milyon onsluk platin piyasasında 769.000 ons fazlalık olacak. Bu da 2013'te verilerin toplanmaya başlamasından beri en büyük seviye olarak görülüyor. Kuruluş, 2022'de de 637.000 ons fazlalığın olmasını bekliyor.
Eylül ayında WPIC, bu yıl 190.000 ons fazlalık bekliyordu. Mayısta ise açık öngörülüyordu. Bu yıl 3. çeyrekte piyasa 592.000 ons fazla vermişti.