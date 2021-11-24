Platin üretim fazlasına doğru ilerliyor

WPIC'a göre bu yıl 8 milyon onsluk platin piyasasında 769.000 ons fazlalık olacak. Bu da 2013'te verilerin toplanmaya başlamasından beri en büyük seviye olarak görülüyor. Kuruluş, 2022'de de 637.000 ons fazlalığın olmasını bekliyor.

Eylül ayında WPIC, bu yıl 190.000 ons fazlalık bekliyordu. Mayısta ise açık öngörülüyordu. Bu yıl 3. çeyrekte piyasa 592.000 ons fazla vermişti.